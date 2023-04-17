الارشيف / اخبار السعوديه

ضبط محلات جملة تخزن أغذية فاسدة بحائل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر ضبط محلات جملة تخزن أغذية فاسدة بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مشروع تحسين الرقابة البلدية ضبطت الفرق الرقابية الميدانية بأمانة منطقة حائل ممثلة في بلدية الشمال محلات للبيع بالجملة للدواجن واللحوم والمواد الغذائية، تخزن اللحوم فيها بطرق غير صحية استعدادا لتعبئتها وبيعها، كما صودرت الدواجن التي تظهر عليها علامات التلف والفساد ومجهولة المصدر.

ونفذت البلدية حملة رقابية شاملة خلال رمضان المبارك لأماكن ومواقع البيع التي تستغل لتخزين وتجفيف المواد الغذائية في بيئة تفتقر لأدنى مقومات النظافة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع وجود تراكمات من المخلفات، وصودرت وأتلفت جميع المضبوطات.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الأمانة لخصخصة أعمال الرقابة على المنشآت التجارية، إذ دشن مشروع تحسين الرقابة بالتعاقد مع شركة تعمل على رفع الوعي ونقل المعرفة بالاشتراطات البلدية لأصحاب المنشآت التجارية تجنبا لإيقاع المخالفات أو العقوبات عليها بواسطة 30 مراقبا ومراقبة.

نتائج الحملة

ضبط ومصادرة:


  • دواجن فاسدة
  • لحوم غير صحية
  • أغذية غير صالحة للاستهلاك

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط محلات جملة تخزن أغذية فاسدة بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا