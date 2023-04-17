ضبط محلات جملة تخزن أغذية فاسدة بحائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مشروع تحسين الرقابة البلدية ضبطت الفرق الرقابية الميدانية بأمانة منطقة حائل ممثلة في بلدية الشمال محلات للبيع بالجملة للدواجن واللحوم والمواد الغذائية، تخزن اللحوم فيها بطرق غير صحية استعدادا لتعبئتها وبيعها، كما صودرت الدواجن التي تظهر عليها علامات التلف والفساد ومجهولة المصدر.

ونفذت البلدية حملة رقابية شاملة خلال رمضان المبارك لأماكن ومواقع البيع التي تستغل لتخزين وتجفيف المواد الغذائية في بيئة تفتقر لأدنى مقومات النظافة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع وجود تراكمات من المخلفات، وصودرت وأتلفت جميع المضبوطات.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الأمانة لخصخصة أعمال الرقابة على المنشآت التجارية، إذ دشن مشروع تحسين الرقابة بالتعاقد مع شركة تعمل على رفع الوعي ونقل المعرفة بالاشتراطات البلدية لأصحاب المنشآت التجارية تجنبا لإيقاع المخالفات أو العقوبات عليها بواسطة 30 مراقبا ومراقبة.

نتائج الحملة

ضبط ومصادرة:

