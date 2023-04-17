ضبط محلات جملة تخزن أغذية فاسدة بحائل

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ونفذت البلدية حملة رقابية شاملة خلال رمضان المبارك لأماكن ومواقع البيع التي تستغل لتخزين وتجفيف المواد الغذائية في بيئة تفتقر لأدنى مقومات النظافة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع وجود تراكمات من المخلفات، وصودرت وأتلفت جميع المضبوطات.
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الأمانة لخصخصة أعمال الرقابة على المنشآت التجارية، إذ دشن مشروع تحسين الرقابة بالتعاقد مع شركة تعمل على رفع الوعي ونقل المعرفة بالاشتراطات البلدية لأصحاب المنشآت التجارية تجنبا لإيقاع المخالفات أو العقوبات عليها بواسطة 30 مراقبا ومراقبة.
نتائج الحملة
ضبط ومصادرة:
- دواجن فاسدة
- لحوم غير صحية
- أغذية غير صالحة للاستهلاك
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