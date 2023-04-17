شكرا لقرائتكم خبر روبوتات لنظافة وتعقيم المسجد النبوي على مدار الساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بكفاءة عالية خلال وقت وجيز يخدم الروبوت الآلي قاصدي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلال رمضان، ضمن عناصر منظومة العمل في المسجد النبوي، إذ اعتاد الزائرون مشاهدته وسط فريق الكوادر الميدانية التي تباشر تقديم الخدمات.

ويعمل الروبوت الذكي بشكل ذاتي في الممرات الرئيسية وجميع مرافق المسجد النبوي وسطحه وساحاته، مكلفا بمهام التعقيم على مدار الساعة؛ بهدف زيادة كفاءة أعمال التعقيم وتنقية الهواء، وتشمل 5 روبوتات دشنت لتنفيذ أعمال التعقيم، حيث تستهلك 10 ليترات يوميا من المواد الصديقة للبيئة لتهيئة بيئة صحية وآمنة للزائرين والمعتمرين.

كما شملت الأجهزة التقنية المستحدثة أجهزة تغسل وتنظف الساحات، تعمل بشكل آلي وبطريقة ذكية تبدأ بالتعرف على مهمة العمل عبر الشاشة المثبتة على الآلة، لتبدأ أعمال الغسيل والتنظيف وفق خريطة المسار المحددة، إضافة إلى كاميرات استكشاف المكان للمحافظة على سلامة المشاة في مواقع الخدمة، ثم العودة إلى موقع الانطلاق بعد اكتمال أعمال التنظيف التي تستمر ما بين ساعتين إلى 4 ساعات خلال مهمة العمل الواحدة.

جودة الخدمات الصحية

إلى ذلك استفاد أكثر من 36 ألف زائر من الخدمات الطبية عالية الجودة التي قدمتها الكوادر الطبية العاملة في المراكز الصحية الموسمية في منافذ الوصول، وفي المسجد النبوي والأماكن التي يرتادها الزوار بالمدينة المنورة خلال رمضان.

وشملت الحالات التي تمت مباشرتها أخيرا، إنقاذ معتمرة من الجنسية الإندونيسية تبلغ من العمر 78 عاما، إثر تعرضها لحالة إغماء وتوقف التنفس، تبعه توقف في نبضات القلب في إحدى صالات المغادرة الدولية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، قبل العودة إلى بلادها.

مهام الروبوتات:







التعقيم على مدار الساعة



غسل وتنظيف الساحات



الخدمات الصحية لزوار المسجد النبوي