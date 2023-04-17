فعاليات تجسد عيد السعوديين قديما في 3 مواقع بالرياض

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وأعدت الوزارة المهرجان بأسلوب مميز يأخذ الزائر في رحلة ثقافية إبداعية تعكس عادات المجتمع السعودي بهذه المناسبة، تبدأ بمنطقة «عيدنا في البيت الكبير»، التي تقدم طابع البيوت السعودية المفعمة بالحب والمودة، وممرات العيد التي ستشهد «مسيرة العيد» لتدخل البهجة على قلوب الزوار وتنشر الفرحة بينهم بأجوائها العائلية، وبتوزيع الهدايا والبالونات، وتتضمن المسيرة عدة فعاليات أبرزها؛ الطبول، والتزلج بالعجلات، ومنطقة العروض الموسيقية الحية التي ستشهد وجود عازفي العود والكمان، إلى جانب تخصيص ركن عالم الحلويات المكون من قسم مجسمات الحلوى العملاقة ذات الألوان الزاهية الموجودة بالممرات بشكل إبداعي، وقسم الملاهي المصغرة للأطفال.
عيدنا في جمعتنا
سيوفر المهرجان جدارية بهوية «حيّ العيد»، ليعبر خلالها الزوار عن مشاعرهم بهذه المناسبة السعيدة، وفعالية «عيدية» المتمثلة في أعمال فنية جدارية تعرف الزائر بالعيديات وكيف كانت تقدم في الزمن القديم، لتنتقل الرحلة بعدها إلى منطقة «عيدنا في جمعتنا»، وهي عبارة عن ساحة خارجية تحتضن أنشطة عدة، وهي: حوامة العيد التي ستقام في شارع السويلم ثلاث مرات باليوم وتوزع خلالها الحلوى؛ لتحاكي في مشهد تمثيلي عادة الحوامة القديمة في نجد، بحيث كان الأطفال يحومون انطلاقا من مسجد الحي ومرورا بالبيوت منشدين خلالها أهازيج.
وخصص المهرجان للأطفال منطقة «عيدنا في بهجتنا» متضمنة عالما أشبه بالخيال، ليأخذ الطفل في رحلة مبهجة عبر عالم الحلويات.
وأما منطقة «عيدينا في وناستنا» المتمثلة في المسرح الذي سيقدم مسرحيات غنائية واستعراضية، إضافة إلى المسرح الذي سيعرض أعمالا مخصصة للأطفال والعوائل، وقبل أن يختم الزائر رحلته سيجد أمامه منطقة «عيدنا في سُفرتنا».
مواقع الفعاليات
- ساحة المصمك
- سوق الزل
- شارع السويلم
أبرز الفعاليات
- عيدنا في البيت الكبير
- مسيرة العيد
- عروض موسيقية بالطبول والكمان وغيرها
- الملاهي المصغرة
- مسرحيات غنائية واستعراضية
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