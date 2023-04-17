نقل عام بالحافلات على مدار الساعة بالدمام والقطيف

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واستمع لشرح عن مكونات وعناصر المشروع وشاهد عرضا مرئيا للمشاريع، وقام بجولة ميدانية داخل مدينة الدمام بإحدى حافلات المشروع.
وأكد أهمية مشروع النقل العام بالحافلات الذي أطلقته أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجهات الخدمية الأخرى، الذي يهدف إلى تغيير نمط الحياة وتجويدها وأنسنة مدن المنطقة الشرقية، مشيرا إلى الدور المهم الذي سيقوم به المشروع في تطوير الجوانب المرورية والاقتصادية، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي تسعى إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) عبر تطوير البنية التحتية والاقتصادية في المنطقة وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها، مثمنا دعم القيادة الرشيدة لإطلاق مثل هذه المشاريع الحيوية، خاصة مشروع النقل العام الذي حقق نجاحا في مراحله التجريبية الأولى.
وتسهم هذه الخدمة (على مدار الساعة) التي تبلغ تكلفتها للرحلة 3:45 ريالات، في توفير خيارات عدة لتنقل سكان وزوار حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، كما ستساعد في تسهيل حركة التنقل داخل المناطق المركزية المزدحمة ونقاط الجذب، وستحد من مدى الانبعاثات الكربونية جراء الاستخدام المتكرر لمركبات الأفراد، واستهلاك الطاقة، مما ينعكس بدوره في خفض وتقليل الازدحام المروري.
مشروع النقل العام بالحافلات
- تم توقيع عقده مع الشركة السعودية للنقل الجماعي
- لمدة 5 سنوات، وبقيمة 149.6 مليون ريال
- شبكة خطوط مختلفة داخل الدمام والخبر والظهران والقطيف
- رحلات مجدولة ومنظمة بمسافات 400 كلم ذهابا وعودة
- عدد المحطات المنشأة 212 تغطي أغلب نقاط الجذب
- توفير 85 حافلة حديثة ومجهزة بوسائل الراحة والسلامة
- مهيأة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة
- تبلغ السعة للحافلة الواحدة 81 راكبا
- تعمل على مدار 18 ساعة يوميا
- من 5:30 صباحا وحتى 11:30 مساء طوال أيام الأسبوع
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