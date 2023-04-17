ولي العهد يعلن إتمام نقل 4% من ملكية الدولة في أرامكو إلى شركة سنابل للاستثمار

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وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية، يأتي استكمالا لمبادرات المملكة الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبأن عملية النقل تسهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.
مؤكدا أن الدولة تظل المسهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل، بنسبة 90,18% من إجمالي أسهم الشركة.
وختم ولي العهد تصريحه بأن صندوق الاستثمارات العامة ماض في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث مزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
من جهة أخرى، استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في جدة أمس، زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق عمار الحكيم.
جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري.
فيما حضره من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة محسن الحكيم، والمستشار الخاص أحمد الحكيم.
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