شكرا لقرائتكم خبر تطوير الشراكات أيقونة التحول إلى التكامل الاقتصادي القوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستعرض البرنامج خلال تقريره السنوي لعام 2022 أبرز منجزاته في العام الماضي مصنفة إلى 7 أبعاد، فيما عملت المملكة ممثلة في وزارة الاستثمار على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول أخرى، من خلال استضافة والمشاركة في عدد من المنتديات واللقاءات التي نتج عنها اتفاقيات ومذكرات تفاهم تسهم في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية، إضافة إلى تنسيق اجتماعات فردية وجماعية لمجموعة من الشركات السعودية الرائدة والواعدة لدعمها في تحقيق الريادة الإقليمية والعالمية.
تطوير العلاقات
ووثق برنامج التحول الوطني في تقريره السنوي أبرز تلك الجهود لتطوير العلاقات الإقليمية والعالمية مع عدد من الدول على المستوى الخليجي كسلطنة عمان ومملكة البحرين، وعلى المستوى العربي كجمهورية مصر العربية، وعلى المستوى العالمي كاليونان وكوريا الجنوبية وإيطاليا ودول الكاريبي وأوزبكستان وكازخستان والبرازيل والنمسا.
قطاعات متنوعة
يشار إلى أن هذه الاتفاقيات غطت قطاعات متنوعة وذات أهمية للمملكة واقتصادها مثل الطاقة والصحة والصناعة وتحلية المياه والأمن الغذائي والبتروكيماويات وغيره من النشاطات، ومن أبرز الشركات السعودية التي شاركت في هذه المنتديات الاستثمارية لبحث فرص التعاون والاستثمار والتوسع هي أكواباور وصافولا والبحري والتنمية وبترومين والراجحي القابضة وشركة علم ومجموعة د. سليمان الحبيب الطبية وشركة الفنار والعديد من الشركات السعودية الواعدة.
من جانب آخر، استعرض البرنامج مدى تقدمه من خلال مؤشرات قياس الأداء المتعلقة بتطوير الشراكات الاقتصادية بزيادة حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قفزت إلى 22.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير الشراكات أيقونة التحول إلى التكامل الاقتصادي القوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.