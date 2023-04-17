المملكة تفوز بـ4 جوائز عالمية في أولمبياد الفيزياء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز منتخب المملكة للفيزياء بـ4 جوائز عالمية في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2023 في دورته الـ20، والذي استضافته دولة أستونيا خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري، ويعد من أعرق المسابقات على مستوى العالم.

وحصد المنتخب السعودي ميداليتين فضيتين، وميداليتين برونزيتين، من بين 91 طالبا يمثلون 9 دول.

وفاز الطالب حسين قدح، الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم جدة بميدالية فضية بعد استعداد مكثف، تلقى خلاله 2400 ساعة تدريبية في «موهبة»، على يد نخبة من المدربين السعوديين والأجانب، وحصل الطالب محمد البركات، الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية على ميدالية فضية بعد استعداد مكثف، تلقى خلاله 2400 ساعة تدريبية، بينما حقق الطالب مازن الشخص، الصف الأول الثانوي من إدارة تعليم الأحساء ميدالية برونزية، بعد استعداد مكثف، تلقى خلاله 2000 ساعة تدريبية، ونالت الطالبة روز السندي، الصف الأول الثانوي من إدارة تعليم مكة المكرمة الميدالية البرونزية الثانية بعد رحلة استعداد، تلقت خلالها 1700 ساعة تدريبية.

ويعد هذا الإنجاز امتدادا لسلسلة الإنجازات العلمية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة، وثمرة للجهود الشمولية والعلاقة التكاملية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم، وشركائهما الاستراتيجيين.

وتأتي مشاركة السعودية في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية التي تقام بشراكة استراتيجية تكاملية مع وزارة التعليم، إذ بلغ رصيد المملكة من جوائز الأولمبياد منذ بداية مشاركات المنتخب السعودي عام 2020، 16 ميدالية، منها ميدالية ذهبية واحدة، و6 ميداليات فضية، و9 ميداليات برونزية.

الطلاب الفائزون







حسين قدح ميدالية فضية



محمد البركات ميدالية فضية



مازن الشخص ميدالية برونزية



الطالبة روز السندي ميدالية برونزية



رصيد المملكة من جوائز الأولمبياد