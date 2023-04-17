شكرا لقرائتكم خبر تطوير المواهب السعودية في مجال الواقع المعزز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدمت الدورة الأولى مديرة الاستراتيجيات الإبداعية والعلامة التجارية في سناب شات سنا فطاني، لتعرف المشاركين بتقنيات الواقع المعزز وتطبيقاته المتعددة، شارحة خلالها الفروقات بين التطبيقات المتعددة والاختلافات بين تقنية الواقع المعزز المعروفة بـ (AR) عن غيرها، وعددت أهمية الواقع المعزز في جوانب الحياة المختلفة للمتعاملين معه.
وأما الدورة التقنية الثانية التي قدمها ذا آر لاب (The AR Lab) فسلطت الضوء على تطبيقات استديو عدسات السناب (Snap Lens Studio)، ومميزاته المجانية، الذي يمكن المستخدمين من إنشاء تجارب واقع معزز خاصة بهم، والتعرف على مختلف المشاريع والجوانب التقنية الممكنة، وسهولة استخدام البرنامج، وصولا إلى ابتكار مجموعة من تجارب الواقع المعزز الخاصة في نهاية الورشة.
يذكر أن التعاون القائم بين وزارة الثقافة وسناب شات يركز على أهمية التكنولوجيا وتقنية الواقع المعزز، ودورها المهم في تمكين الشباب والمبدعين من المساهمة في قطاع الصناعات الإبداعية عالميا، من خلال ورش العمل المقامة بين الجانبين.
دورات الواقع المعزز
- التعريف بتقنيات الواقع المعزز وتطبيقاته المتعددة
- تسليط الضوء على تطبيقات استديو عدسات السناب
- إنشاء تجارب واقع معزز خاصة بالمشاركين
- بناء وتصميم العدسات
- التعرف على المشاريع التقنية الممكنة
- ابتكار مجموعة من تجارب الواقع المعزز
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير المواهب السعودية في مجال الواقع المعزز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.