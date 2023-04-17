تطوير المواهب السعودية في مجال الواقع المعزز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتطوير قدرات المواهب السعودية في مجال تقنيات الواقع المعزز، قدمت وزارة الثقافة بالتعاون مع شركة سناب شات الرائدة في مجال تقنيات الواقع المعزز، دورات تدريبية بما يسهم في الاستفادة من التقنية في دعم وتطوير بيئات الأعمال، ضمن أهداف مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين لتوفير تجارب تقنية الواقع المعزز وتمكين المصممين الإبداعيين.

وقدمت الدورة الأولى مديرة الاستراتيجيات الإبداعية والعلامة التجارية في سناب شات سنا فطاني، لتعرف المشاركين بتقنيات الواقع المعزز وتطبيقاته المتعددة، شارحة خلالها الفروقات بين التطبيقات المتعددة والاختلافات بين تقنية الواقع المعزز المعروفة بـ (AR) عن غيرها، وعددت أهمية الواقع المعزز في جوانب الحياة المختلفة للمتعاملين معه.

وأما الدورة التقنية الثانية التي قدمها ذا آر لاب (The AR Lab) فسلطت الضوء على تطبيقات استديو عدسات السناب (Snap Lens Studio)، ومميزاته المجانية، الذي يمكن المستخدمين من إنشاء تجارب واقع معزز خاصة بهم، والتعرف على مختلف المشاريع والجوانب التقنية الممكنة، وسهولة استخدام البرنامج، وصولا إلى ابتكار مجموعة من تجارب الواقع المعزز الخاصة في نهاية الورشة.

يذكر أن التعاون القائم بين وزارة الثقافة وسناب شات يركز على أهمية التكنولوجيا وتقنية الواقع المعزز، ودورها المهم في تمكين الشباب والمبدعين من المساهمة في قطاع الصناعات الإبداعية عالميا، من خلال ورش العمل المقامة بين الجانبين.

دورات الواقع المعزز

