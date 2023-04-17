السعودية اليوم / أستراليا تقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 8 ملايين دولار أسترالي إلى جمهورية فانواتو



كانبيرا 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

أعلن وزير التنمية الدولية والمحيط الهادئ الأسترالي بات كونروي في بيان صادر عن مكتبه أن الحكومة الأسترالية ستقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 8 ملايين دولار أسترالي لدعم حكومة جمهورية فانواتو في استجابتها للأعاصير المدارية التي شهدتها مؤخرا، مما يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية للحكومة الأسترالية في هذا المجال إلى 12.5 ملايين دولار أسترالي.

وقال البيان "ستوفر هذه الأموال مساعدة فورية للأسر الضعيفة من خلال دعم سبل العيش والأمن الغذائي ، والتي سيتم تقديمها من خلال الشراكة الإنسانية الأسترالية مع فانواتو".

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