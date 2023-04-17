جمعية مراكز الأحياء بمكة تُطلق مشروع خادم ضيف الرحمن

أطلقت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، مشروع "خادم ضيف الرحمن"، بالتعاون مع "منصة إحسان" المنصة الوطنية الرائدة في العمل الخيري والتنموي؛ وذلك بهدف إثراء التجربة الدينية لضيوف الرحمن، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لهم؛ تعظيمًا للبلد الحرام، وبالتوافق مع مستهدفات البرامج التنفيذية ذات العلاقة برؤية المملكة 2030، بالوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030.

ويعد مشروع "خادم ضيف الرحمن"، مشروعا تنمويا ثقافيا دينيا، يتواصل حتى شهر يوليو المقبل، ويشمل ثلاث مبادرات نوعية كبيرة، هي السقاية والرفادة، ومركز ضيف الرحمن، وخدمة ضيوف الرحمن، فيما انطلقت خلال شهر رمضان المبارك مبادرة "السقاية والرفادة"، وذلك عبر توزيع نحو 40 مليون عبوة مياه على ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار في عدة مواقع المجاورة للحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى أماكن تواجد المعتمرين في كل من مدينتي "جدة والطائف"، فضلًا عن توزيع ما يقرب من 250 ألف وجبة سحور وإفطار في العاصمة المقدسة.

وحرصت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة من خلال مشروعها، على توعية المستفيدين بضرورة الحفاظ على بيئة البلد الحرام، عبر وضع عبوات المياه في الأماكن المخصصة لها، والحفاظ على نعمة المياه وعدم إهدارها.

يذكر أن جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة تُعنى بتنمية الإنسان والمكان من خلال مراكز اجتماعية متخصصة لتحسين جودة الحياة، وتعتمد في تحقيق أهدافها على إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، كما تهدف إلى نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة، وتنمية قيم التواصل وتعظيم البلد الحرام بين أهالي الأحياء وفئات المجتمع وقاصدي البيت الحرام، والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية.