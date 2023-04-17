شكرا لقرائتكم خبر «نور الرياض» يضيء أسبوع ميلان للفنون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقام العمل الذي يعرض خلال مركز ميت للثقافة الرقمية والمتحف الوطني للفنون الرقمية، في الفترة من 14 وحتى 23 أبريل 2023م، بمثابة تجربة غامرة في مدة تقارب 13 دقيقة، تتضمن تفاعلات جديدة محتملة، ويتعامل العمل مع حدود الإدراك والفهم وطبيعة الحياة والقيم والتطور وتحفيز وعي الجمهور.
وأوضحت مديرة احتفال نور الرياض نوف المنيف، أن عمل «كل شيء 2021» قد شارك في احتفال نور الرياض بعد حضوره في عدد من المدن حول العالم مثل: باريس ودبلن، ويعرض الآن في ثاني أكبر مدن إيطاليا ميلان، مشيرة إلى أن رحلة هذا العمل الفني تعد مثالا على التبادل الثقافي والفني بين الدول، بما ينسجم مع أهداف برنامج «الرياض آرت» المتمثلة في تعزيز القيم المجتمعية والتفاعل الحضاري والتبادل المعرفي والتعاون الإبداعي، وتحفيز الحركة السياحية والترفيهية، وتقديم الأعمال التي احتضنها احتفال نور الرياض في مختلف المناسبات الفنية حول العالم بما يعكس جهود المملكة في دعم المشهد الثقافي والفني العالمي.
العمل الفني «كل شي 2021»
- حظي بإقبال كبير من الزوار عندما عرض
- هدفه إثراء المشهد الثقافي والفني في المملكة
- استقبال نحو 2.8 مليون زائر وزائرة
- 130 فنانا وفنانة يمثلون 40 دولة حول العالم
- تقديم 190 عملا فنيا و500 فعالية مختلفة
- الفعاليات في 40 موقعا في مختلف أنحاء العاصمة
كانت هذه تفاصيل خبر «نور الرياض» يضيء أسبوع ميلان للفنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.