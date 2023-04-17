«نور الرياض» يضيء أسبوع ميلان للفنون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإثراء المشهد الثقافي والفني في المملكة، يحتضن «أسبوع ميلان للفنون» المقام في مدينة ميلان الإيطالية، العمل الفني «كل شي 2021» أحد الأعمال البارزة التي شاركت في «احتفال نور الرياض» 2022م.

ويقام العمل الذي يعرض خلال مركز ميت للثقافة الرقمية والمتحف الوطني للفنون الرقمية، في الفترة من 14 وحتى 23 أبريل 2023م، بمثابة تجربة غامرة في مدة تقارب 13 دقيقة، تتضمن تفاعلات جديدة محتملة، ويتعامل العمل مع حدود الإدراك والفهم وطبيعة الحياة والقيم والتطور وتحفيز وعي الجمهور.

وأوضحت مديرة احتفال نور الرياض نوف المنيف، أن عمل «كل شيء 2021» قد شارك في احتفال نور الرياض بعد حضوره في عدد من المدن حول العالم مثل: باريس ودبلن، ويعرض الآن في ثاني أكبر مدن إيطاليا ميلان، مشيرة إلى أن رحلة هذا العمل الفني تعد مثالا على التبادل الثقافي والفني بين الدول، بما ينسجم مع أهداف برنامج «الرياض آرت» المتمثلة في تعزيز القيم المجتمعية والتفاعل الحضاري والتبادل المعرفي والتعاون الإبداعي، وتحفيز الحركة السياحية والترفيهية، وتقديم الأعمال التي احتضنها احتفال نور الرياض في مختلف المناسبات الفنية حول العالم بما يعكس جهود المملكة في دعم المشهد الثقافي والفني العالمي.

العمل الفني «كل شي 2021»

