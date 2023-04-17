السعودية اليوم / عدسة "واس" توثق مشاهد لجموع المصلين أثناء صلاة التهجد في المسجد النبوي



المدينة المنورة 25 رمضان 1444هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

وثّقت "واس" مشاهد لجموع المصلين أثناء أدائهم صلاة التهجد في المسجد النبوي اليوم، تغشاهم السكينة والطمأنينة، وترافقهم جهود تنظيمية وإرشادية هيأتها الجهات ذات العلاقة بخدمة المصلين والزائرين الذين قدموا من مختلف الدول ليشهدوا هذه الأيام والليالي المباركة من الشهر الفضيل في رحاب المسجد النبوي.

وأمّ المصلين الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، والشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم الذي تلا دعاء القنوت، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يستجيب دعائهم, ويختم لهم شهر رمضان بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

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02:18ت م

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