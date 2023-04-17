السعودية اليوم / إصابة شاب فلسطيني بجروح في القدس المحتلة



القدس المحتلة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

أصيب فلسطيني فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على فلسطيني، قرب مستوطنة في القدس، مما أدى لإصابته بجروح، وصفت بالخطيرة.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حاصرت قوات الاحتلال منزلاً، واعتقلت أحد الفلسطينيين من داخله، بالتزامن مع اقتحام عدة بلدات جنوب مدينة الخليل.

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06:23ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.