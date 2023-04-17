السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 4946 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 4946 إصابة جديدة بفيروس

وأبلغت البلاد كذلك عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و376 وفاة.

// انتهى //

06:44ت م

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سيئول 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 4946 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و994 ألف و88 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأبلغت البلاد كذلك عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و376 وفاة.// انتهى //06:44ت م0030

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