السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يلتقي وزير الصناعة



مكة المكرمة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

التقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس بمعالي وزير الصناعة الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الرئاسة والوزارة فيما يخدم الحرمين الشريفين.

وأثنى السديس على وزارة الصناعة وجهودها الكبيرة مشيداً بالتعاون الكبير بين الرئاسة والوزارة , مؤكدا حرص الرئاسة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

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16:05ت م

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