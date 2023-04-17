السعودية اليوم / استمرار الحملات الرقابية والتوعوية على المنشآت الغذائية والمطاعم بمكة المكرمة



مكة المكرمة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء حملاتها الرقابية والتوعوية المكثفة بعنوان " وعيكم – أمانة " , وذلك على عدد من المحال الغذائية والمطاعم والأسواق التجارية ، من خلال عدد من الفرق الميدانية ، وضمن خطتها للعشر الأواخر لموسم شهر رمضان المبارك 1444هـ , للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية واستيفاء الاشتراطات البلدية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين ولتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام اللذين يتواجدون بأعداد كبيرة في المنطقة المركزية .

وأوضحت الامانة أن الحملات الميدانية مستمرة وفق الخطط المعدة مسبقًا مع الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء ؛ حيث استهدفت عدداً من المطاعم والأسواق التجارية والمنافذ المتنقلة النظامية وصالونات الحلاقة والمحلات المتعلقة بالصحة العامة ، والوقوف على مدى استمرارية جاهزيتها خلال الموسم والتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات ، مشيرًة إلى أن الأمانة تقوم بهذه الحملات وحسب احتياج المنطقة لرفع جاهزية الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة .

وبينت أنه تم تكثيف أعمال الحملة بشعار " وعيكم-أمانة " ، بالتزامن مع دخول موسم رمضان المبارك من عام 1444هـ، وعلى أن تكون هذه الانطلاقة مستمرة لعدد من الحملات التوعوية والتي تستهدف المنشآت الغذائية والعاملين بها والمجمعات التجارية والمواطنين ورفع درجة الوعي في الحفاظ على سلامة الغذاء بجميع جوانبه وتعزيز العلاقات بين جميع الأطراف المعنية.

وأشارت إلى أنه تم توزيع عدد كبير من الملصقات التثقيفية والتعريفية، بوضعها في أماكن بارزة داخل المنشآت الغذائية لتوعية العاملين بتلك المنشآت بتحسين المظهر العام لديهم والحفاظ على نظافتهم الشخصية بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية وتطبيق أحدث الطرق في مجال نظافة المنشآت الغذائية والمعدات والأدوات وبحسب المعايير العالمية لسلامة الغذاء ، وتفعيل قنوات التواصل الاجتماعي للأمانة وبالتنسيق مع إدارة العلاقات والاتصال المؤسسي بالطرق المناسبة لتوعية جميع فئات المجتمع سواء ( العاملين _ المستهلكين ) واستهداف المراقبين المستجدين لرفع الوعي الرقابي .

وتؤكد أمانة العاصمة المقدسة تكثيف الأنشطة الرقابية خلال العشر الأواخر من رمضان ، والتأكّد من سلامة كل ما يعرض من المواد الغذائية ، والتزام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة ، موجهًة شكرها لجميع المراقبين ومنسوبي البلديات الفرعية والمرتبطة على ما يبذلونه من جهود كبيرة خلال هذه الأيام المباركة، وحرصهم على ضمان سلامة كل ما يقدم للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام .

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16:15ت م

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