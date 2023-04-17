السعودية اليوم / أمانة حائل تهيئ الحدائق والمنتزهات لاستقبال زوارها خلال أيام عيد الفطر



حائل 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

هيّأت أمانة منطقة حائل ممثلةً في الإدارة العامة للحدائق والتجميل بوكالة المشاريع أكثر من 100 حديقة ومنتزه لاستقبال الزوار من أهالي المنطقة ومن خارجها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، شملت الحدائق والمتنزّهات والمسطحات الخضراء وحدائق الأحياء.

وأنجزت الفرق الميدانية أكثر من 3770 مهمة عمل صيانة الحدائق والمتنزّهات والمسطحات الخضراء وتسميد وقص النجيلة وإزالة الحشائش الضارة ، وصيانة ألعاب الأطفال ووسائل السلامة ، والمماشي

كما خصّصت الأمانة فرقًا ميدانية مدعومة بالآليات لأعمال الرقابة البلدية على البسطات العشوائية والمحال التجارية وفرق للنظافة وأخرى للصيانة تعمل على متابعة المواقع ذات الارتياد العالي والمتنزّهات والحدائق، ومعالجة الملاحظات بشكل فوري لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

// انتهى //

16:22ت م

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حائل 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسهيّأت أمانة منطقة حائل ممثلةً في الإدارة العامة للحدائق والتجميل بوكالة المشاريع أكثر من 100 حديقة ومنتزه لاستقبال الزوار من أهالي المنطقة ومن خارجها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، شملت الحدائق والمتنزّهات والمسطحات الخضراء وحدائق الأحياء.وأنجزت الفرق الميدانية أكثر من 3770 مهمة عمل صيانة الحدائق والمتنزّهات والمسطحات الخضراء وتسميد وقص النجيلة وإزالة الحشائش الضارة ، وصيانة ألعاب الأطفال ووسائل السلامة ، والمماشي الرياضية وشبكات الري ، وأعمدة الإنارة والإنارات التجميلية ، والجلسات العائلية والمظلات ، ودورات المياه العامة ومواقف السيارات والكراسي، مما يعزز سلامتها ويضمن استمرار أدائها الأمثل، بالإضافة إلى مضاعفة فرق العمل والصيانة وفرق الطوارئ.كما خصّصت الأمانة فرقًا ميدانية مدعومة بالآليات لأعمال الرقابة البلدية على البسطات العشوائية والمحال التجارية وفرق للنظافة وأخرى للصيانة تعمل على متابعة المواقع ذات الارتياد العالي والمتنزّهات والحدائق، ومعالجة الملاحظات بشكل فوري لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.// انتهى //16:22ت م0084

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