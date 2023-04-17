السعودية اليوم / رئاسة المسجد الحرام ترفع طاقاتها الاستيعابية لاستقبال المعتمرات في ليلة ٢٧ من شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

سخّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كوادرها البشرية، ووسائلها التقنية استعدادًا لليلة ٢٧ من شهر رمضان المبارك في سبيل تقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى لقاصدي وقاصدات البيت الحرام في ظل تزايد الأعداد المليونية، حيثُ تستعد الكوادر النسائية بالمسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وعمدت الوكالات النسائية بالمسجد الحرام اليوم إلى تجهيز المصليات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات والوحدات وتكثيف جهودها بالعمل جنباً إلى جنب، ليتمكن قاصدات بيت الله الحرام من أداء العبادات والنسك بكل يسرٍ وسهولة في أجواء آمنة مفعمة بالروحانية والطمأنينة.

وأوضحت الرئاسة أن الوكالة المساعدة للشؤون الخدمية والميدانية النسائية هيأت الموظفات لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام، والإشراف على الاستعدادات لجميع المواقع، حيثُ تقدم إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام بالتعاون مع وحدة التعقيم والوقاية البيئية أدوار ومهام فاعلة في تهيئة المصليات وتجهيزها لضيوف الرحمن، والإشراف على المصليات النسائية والمرافق الخارجية بتنظيفها وتعقيمها.

ويعتبر الدور الفاعل الذي تسهم فيه كلاً من إدارة سقيا زمزم بالتعاون مع وحدة إفطار الصائمات والمعتكفات النسائية لهذا اليوم بتوفير أفضل الخدمات للمعتكفات ورفع مستوى منظومة الخدمات وتكاملها مع مختلف الجهات لتحظى قاصدات بيت الله الحرام بروحانية واطمئنان من خلال التنسيق والتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة والمشاركة في تقديم الخدمات وتهيئة المصليات للمعتكفات وتوفير عبوات زمزم والإشراف على الحافظات داخل وخارج المصليات النسائية.

وتعمل إدارة الساحات النسائية على استقبال ضيفات الرحمن والمساهمة في عملية تفويجهن من وإلى المسجد الحرام بكل يسر وسهولة وأما، والتنظيم وترتيب الصفوف داخل المصليات الخارجية، والتأكد من تأمين جميع الخدمات للقاصدات والإشراف على سفر إفطار الصائمات من إدارة الساحات النسائية، كما تعمل إدارة الأبواب النسائية على استقبال القاصدات والترحيب بهن بعدة لغات والتأكد من سلامة الحقائب وخلوها من المخالفات التي تخل بأمن المسجد الحرام.

وبينت الرئاسة أن الوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود، تقوم بفتح المصليات وتفويج المعتمرات نحو صحن المطاف وتمكينهن من أداء مناسكهن بكل يسر وسهولة، ومتابعة سير عمل المنسوبات وأداء المهام بصورة منظمة ودقيقة، كما يتم تفويج القاصدات نحو جميع المصليات النسائية داخل المسجد الحرام لاستيعاب أكبر عدد من المصليات في مصليات توسعة الملك فهد -رحمه الله-، وتوسعة الملك عبدالله، ومصلى الاعتكاف، حيث يتم تعليم القاصدات التلاوة الصحيحة والتجويد ومراجعة الحفظ، إضافة إلى الاهتمام بالقاصدات من ذوي الإعاقة وكبيرات السن؛ بتقديم الأنشطة والبرامج التي تلائمهن، إضافة إلى تزويد المصليات بالأعداد الكافية والأحجام المتنوعة من المصاحف والتفاسير ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات، والمصاحف المخصصة للمكفوفات بلغة (برايل) داخل المصليات المخصصة للأشخاص ذوات الإعاقة.

وتستعد الوكالة المساعدة للغات والترجمة بحزمة من البرامج والمبادرات المختلفة، للتأكد من تكثيف دورها وجهودها الميدانية باللغات المختلفة من خلال توزيع المترجمات على مداخل المصليات النسائية بتوسعة الملك فهد والتوسعة

// انتهى //

23:07ت م

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مكة المكرمة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واسسخّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كوادرها البشرية، ووسائلها التقنية استعدادًا لليلة ٢٧ من شهر رمضان المبارك في سبيل تقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى لقاصدي وقاصدات البيت الحرام في ظل تزايد الأعداد المليونية، حيثُ تستعد الكوادر النسائية بالمسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات.وعمدت الوكالات النسائية بالمسجد الحرام اليوم إلى تجهيز المصليات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات والوحدات وتكثيف جهودها بالعمل جنباً إلى جنب، ليتمكن قاصدات بيت الله الحرام من أداء العبادات والنسك بكل يسرٍ وسهولة في أجواء آمنة مفعمة بالروحانية والطمأنينة.وأوضحت الرئاسة أن الوكالة المساعدة للشؤون الخدمية والميدانية النسائية هيأت الموظفات لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام، والإشراف على الاستعدادات لجميع المواقع، حيثُ تقدم إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام بالتعاون مع وحدة التعقيم والوقاية البيئية أدوار ومهام فاعلة في تهيئة المصليات وتجهيزها لضيوف الرحمن، والإشراف على المصليات النسائية والمرافق الخارجية بتنظيفها وتعقيمها.ويعتبر الدور الفاعل الذي تسهم فيه كلاً من إدارة سقيا زمزم بالتعاون مع وحدة إفطار الصائمات والمعتكفات النسائية لهذا اليوم بتوفير أفضل الخدمات للمعتكفات ورفع مستوى منظومة الخدمات وتكاملها مع مختلف الجهات لتحظى قاصدات بيت الله الحرام بروحانية واطمئنان من خلال التنسيق والتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة والمشاركة في تقديم الخدمات وتهيئة المصليات للمعتكفات وتوفير عبوات زمزم والإشراف على الحافظات داخل وخارج المصليات النسائية.وتعمل إدارة الساحات النسائية على استقبال ضيفات الرحمن والمساهمة في عملية تفويجهن من وإلى المسجد الحرام بكل يسر وسهولة وأما، والتنظيم وترتيب الصفوف داخل المصليات الخارجية، والتأكد من تأمين جميع الخدمات للقاصدات والإشراف على سفر إفطار الصائمات من إدارة الساحات النسائية، كما تعمل إدارة الأبواب النسائية على استقبال القاصدات والترحيب بهن بعدة لغات والتأكد من سلامة الحقائب وخلوها من المخالفات التي تخل بأمن المسجد الحرام.وبينت الرئاسة أن الوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود، تقوم بفتح المصليات وتفويج المعتمرات نحو صحن المطاف وتمكينهن من أداء مناسكهن بكل يسر وسهولة، ومتابعة سير عمل المنسوبات وأداء المهام بصورة منظمة ودقيقة، كما يتم تفويج القاصدات نحو جميع المصليات النسائية داخل المسجد الحرام لاستيعاب أكبر عدد من المصليات في مصليات توسعة الملك فهد -رحمه الله-، وتوسعة الملك عبدالله، ومصلى الاعتكاف، حيث يتم تعليم القاصدات التلاوة الصحيحة والتجويد ومراجعة الحفظ، إضافة إلى الاهتمام بالقاصدات من ذوي الإعاقة وكبيرات السن؛ بتقديم الأنشطة والبرامج التي تلائمهن، إضافة إلى تزويد المصليات بالأعداد الكافية والأحجام المتنوعة من المصاحف والتفاسير ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات، والمصاحف المخصصة للمكفوفات بلغة (برايل) داخل المصليات المخصصة للأشخاص ذوات الإعاقة.وتستعد الوكالة المساعدة للغات والترجمة بحزمة من البرامج والمبادرات المختلفة، للتأكد من تكثيف دورها وجهودها الميدانية باللغات المختلفة من خلال توزيع المترجمات على مداخل المصليات النسائية بتوسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة وعند الأبواب الرئيسية، كما تعمل على الإرشاد المكاني والتوجيه الديني للقاصدات، إضافة إلى تفعيل برنامج قيمٌ رمضانية بما يحتويه من المنصات والباركودات لحث القاصدات على استثمار أوقات الشهر الفضيل وتعظيم بيت الله الحرام والترجمة الفورية لمساندة جميع الكيانات النسائية ميدانيًا اللغات.// انتهى //23:07ت م0157

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.