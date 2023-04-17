السعودية اليوم / وسط منظومة متكاملة من الخدمات جموع المصلين بالمسجد الحرام يؤدون صلاة العشاء والتراويح ليلة الـ 27 من شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

أدّت جموع المصلين بالمسجد الحرام اليوم ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك صلاة العشاء والتراويح، تحرياً لليلة القدر في العشر الأواخر في ظل أجواء روحانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات، حيث توافد المصلين منذ الصباح الباكِر إلى المسجد الحرام، حيث امتلأت بهم أروقة وأدوار وأسطح وساحات المسجد الحرام.

وجنّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي طاقاتها الآلية والبشرية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، وقدمت خدماتها النوعية المختلفة، من خلال توفير 4000 عامل وعاملة موزعين على أرجاء المسجد الحرام وساحاته، إضافة إلى غسل المسجد الحرام 10 غسلات على مدار اليوم، وتطهيره بأكثر من 80 ألف لتر من المطهرات، وتعطيره بـ 1600 من المعطرات، وتعقيم جنبات المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة باستخدام 15.000 لتر من المعقمات عبر أكثر من 70 فرقة ميدانية.

ووفّرت الرئاسة لقاصدي بيت الله الحرام أكثر من 5000 عربة عادية للتنقل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى 3000 عربة كهربائية، و200 سلم كهربائي، و14 مصعداً كهربائياً.

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23:07ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.