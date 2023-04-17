السعودية اليوم / الهيئة العامة للطرق توصي بأهمية التأكد من صلاحية الإطارات قبل السفر



الرياض 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

أوصت الهيئة العامة للطرق بأهمية التأكد من صلاحية الإطارات قبل السفر، مؤكدةً أن مدة صلاحية إطارات السيارات الصغيرة تبلغ سنتان، فيما تبلغ مدة صلاحية إطارات الشاحنات خمس سنوات.

وشددت الهيئة على أهمية التأكد من سلامة الإطارات قبل السفر حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق أطلقت حملة توعوية بالشراكة مع اللجنة الوزارية تهدف لتوعية مستخدمي المركبات بأهم إرشادات السلامة تزامناً مع فترة الإجازة التي تكثر فيها نسبة الحوادث بنسبة 15% مقارنة في باقي أوقات العام.

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23:44ت م

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