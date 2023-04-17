السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالجوف تجهز 170 جامعاً ومصلى لصلاة عيد الفطر المبارك



سكاكا 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف تهيئة 145 جامعاً، و25 مصلى مكشوفاً في المنطقة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، كما تم تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات المكشوفة وفي الجوامع.

وأوضح الفرع أنه تم تجهيز 56 جامعاً و5 مصليات في مدينة سكاكا، فيما تم تهيئة 38 جامعاً و7 مصليات في محافظة القريات، وفي محافظة دومة الجندل 15 جامعاً و4 مصليات، وفي محافظة طبرجل 23 جامعاً و4 مصليات، وفي مركز صوير 13 جامعاً و5 مصليات، مشيراً إلى أن موظفي الفرع ومؤسسات الصيانة والنظافة يقومون بدورهم على أكمل وجه في متابعة الأعمال والتجهيزات.

وبين أنه تحدد وقت إقامة صلاة العيد -بإذن الله تعالى- في مدينة سكاكا ومركز صوير في تمام الساعة (6:01)، وفي محافظة دومة الجندل في تمام الساعة (6:03) وفي محافظة القريات في تمام الساعة (6:11)، وفي محافظة طبرجل في تمام الساعة (6:08) صباحًا.

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23:52ت م

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