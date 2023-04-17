

طرابلس 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

التقى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رايزون زنينغا اليوم، أعضاء من مجلس نواب الشعب.

وناقش زنينغا وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية، مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشأن الانتخابات.

وأكدت البعثة الأممية أن الاجتماع ناقش تضمين آراء المجتمع المدني والمرأة والشباب والأحزاب السياسية والمكونات الثقافية في معالجة العوامل التي تسببت في عرقلة الانتخابات في عام 2021.

// انتهى //

23:52ت م

0165





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.