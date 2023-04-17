السعودية اليوم / أمانة جازان تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك



جيزان 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

أنهت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف الأعمال الرقابية على الأسواق والمحلات التي تشهد إقبالاً هذه الفترة كصالونات الحلاقة، ومحلات بيع الحلوى، وتجهيز الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات والمرافق العامة والساحات البلدية, وتهيئة ونظافة مصليات العيد، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة وتدعيمها بالإضاءة مع أعمال الزينة، وزراعة شتلات الزهور.

ووجه أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني بتكثيف الجهود، مؤكداً أن الأمانة والبلديات المرتبطة بها تسخّر جميع كوادرها وإمكاناتها؛ لرفع مستوى الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وأهابت أمانة جازان بالمواطنين والمقيمين التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة لرقم البلاغات الموحد 940 والتي تعمل على مدار الساعة وتستقبل الشكاوى والبلاغات وتقوم بنقلها لفرق العمل الميدانية، كما يتم استقبال الملاحظات عبر خدمة "صوّر وأرسل" في تطبيق "بلدي" .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.