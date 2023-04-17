

القدس المحتلة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

أصيب ثلاثة فلسطينيين الليلة بجروح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضفة الغربية.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بالقدس أن قوات الاحتلال اعتدت على شابين، مما أدى إلى إصابتهما بجروح، ومن ثم أقدمت على اعتقالهما، مبينا أن ما يقارب من 280 ألف فلسطيني تحدوا الليلة إجراءات الاحتلال المشددة المفروضة في القدس وعلى مداخل الأقصى وتمكنوا من أداء صلاة التراويح في باحاته.

وأشار المركز الفلسطيني إلى أنه وثق كذلك مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع 84 فلسطينياً من أهالي القدس من الوصول للأقصى للصلاة فيه، وذلك في إطار إجراءاته المستمرة التي تهدف للتضييق على الفلسطينيين، ومنعهم من الصلاة في الأقصى بحرية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وفي ذات السياق، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر جنوب الضفة الغربية.

// انتهى //

00:35ت م

0004





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابة ثلاثة فلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.