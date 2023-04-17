

كانبيرا 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

التقى وزير الزراعة الفيدرالي الأسترالي موراي وات اليوم، نائب وزير الزراعة الصيني ما يوشيانغ، في العاصمة كانبيرا ، لمناقشة العلاقات التجارية والتعاون الزراعي بين البلدين.

وقال وات بعد الاجتماع إن مسؤولي وزارة الزراعة الصينية يظهرون رغبة صادقة في التعاون، وتعزيز التعاون الزراعي والتجاري بين كانبيرا وبكين.

// انتهى //

00:38ت م

0005





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الزراعة الأسترالي يلتقي نائب وزير الزراعة الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.