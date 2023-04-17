اقتصادي / "التجارة" تنفذ 452 جولة رقابية على منافذ بيع إطارات السيارات وتضبط 127 ألف إطار مخالف



الرياض 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

نفّذت وزارة التجارة 452 جولة تفتيشية على منافذ بيع إطارات السيارات في مختلف مناطق المملكة للتحقق من التزام المنشآت بالمواصفات القياسية المعتمدة والتأكد من بياناتها التجارية ومنها تاريخ التصنيع والصلاحية وبطاقة كفاءة الطاقة، وذلك بالتعاون مع الهيئة

وأسفرت نتائج الجولات الميدانية عن ضبط 127 ألف قطعة إطارات سيارات مخالفة تحمل تواريخ تصنيع مستقبلية خزنت بمستودعات في الرياض وجدة والدمام، حيث تمت عملية حجز ومصادرة جميع الكميات لإتلافها نظرًا لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

واستدعت التجارة الموردين وأصحاب المنشآت ومنافذ البيع المخالفة للمساءلة والإحالة إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأكدت الوزارة مواصلتها التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة، حيث تتلقى الوزارة شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المنشآت والمواقع المخالفة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

// انتهى //

00:48ت م

0008



الرياض 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسنفّذت وزارة التجارة 452 جولة تفتيشية على منافذ بيع إطارات السيارات في مختلف مناطق المملكة للتحقق من التزام المنشآت بالمواصفات القياسية المعتمدة والتأكد من بياناتها التجارية ومنها تاريخ التصنيع والصلاحية وبطاقة كفاءة الطاقة، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.وأسفرت نتائج الجولات الميدانية عن ضبط 127 ألف قطعة إطارات سيارات مخالفة تحمل تواريخ تصنيع مستقبلية خزنت بمستودعات في الرياض وجدة والدمام، حيث تمت عملية حجز ومصادرة جميع الكميات لإتلافها نظرًا لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.واستدعت التجارة الموردين وأصحاب المنشآت ومنافذ البيع المخالفة للمساءلة والإحالة إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.وأكدت الوزارة مواصلتها التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة، حيث تتلقى الوزارة شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المنشآت والمواقع المخالفة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".// انتهى //00:48ت م0008

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / "التجارة" تنفذ 452 جولة رقابية على منافذ بيع إطارات السيارات وتضبط 127 ألف إطار مخالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.