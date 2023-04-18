جولات رقابية على منافذ بيع الحلويات بجيزان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة منطقة جازان، ممثلة في بلدية مدينة جيزان، جولاتها الرقابية على منافذ بيع الحلويات، استعدادا لقرب عيد الفطر المبارك، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وطرق تخزينها وحفظها. ونشرت رسائل توعوية عدة تمثلت في مجموعة نصائح مهمة ينبغي مراعاتها، مثل مراجعة تاريخ انتهاء صلاحية الحلويات قبل الشراء، والتأكد من عدم تغير الخواص الطبيعية للحلوى، والتأكد من تغليف الحلويات وسلامتها قبل شرائها، وعدم شراء الحلويات مجهولة المصدر من الباعة الجائلين، إضافة إلى مراعاة اتباع العاملين والبائعين للاشتراطات الصحية. ودعت الجميع في حال وجود أي ملاحظات إلى المبادرة بالاتصال على 940، وإبلاغهم بذلك. من أهداف الجولات:





تعزيز الصحة العامة وسلامة المستهلك



رفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والمنشآت



عدم تعريض الأغذية لسوء التخزين أو سوء الحفظ



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