شكرا لقرائتكم لقطات تأسر القلوب للحرم المكي والمدينة المنورة من الفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مقطع فيديو، للحرم المكي من محطة الفضاء الدولية، موجهًا رسالة حب لبلاد الحرمين الشريفين من الفضاء.

رسالة خاصة

وقال رائد الفضاء سلطان النيادي عبر موقع تويتر: من محطة الفضاء الدولية، إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة، إهداء لبلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية.

مدينة الحبيب

كما وثق في مقطع الفيديو المسجد النبوي الشريف، قائلًا: هذه المدينة المنورة مسجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.