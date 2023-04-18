سياسي / وزير الخارجية التونسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التشيكي



تونس 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

تلقى وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار اتصالا هاتفيا من نظيره التشيكي جان ليبافسكي.

وتناول الاتصال علاقات الصداقة والتعاون العريقة بين البلدين وسبل النهوض بها في كافة المجالات خدمة لمصلحة البلدين، وذلك سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العلاقات مع الاتّحاد الأوروبي.

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