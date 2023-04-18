السعودية اليوم / بوركينا فاسو تعلن قتل 70 مسلحا



واغادوغو 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

أفادت السلطات الرسمية في بوركينا فاسو اليوم أنه تم قتل ما لا يقل عن 70 مسلحا خلال صدها لهجومين على مواقع تابعة لجيش بوركينا فاسو، في شمال ووسط وشمال بوركينا فاسو.

و بحسب نفس المصدر فقد تم إلقاء القبض على عدد من المسلحين المشتبه بهم.

وكانت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو أصدرت الأسبوع الماضي مرسومًا يقضي بـ"التعبئة العامة " بهدف إعطاء الدولة كل الوسائل اللازمة لمواجهة الهجمات الإرهابية.

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