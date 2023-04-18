900 ساعة تطوعية برفحاء

حقق الفريق التطوعي بكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال مشاركتهم بتوزيع وتقديم الخدمات التطوعية في مشاريع إفطار الصائمين المقامة بالمحافظة حتى الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك، 900 ساعةٍ تطوعية، وذلك ضمن مبادرة "في شهر الخير ابشر بالخير" بنسختها الثالثة.

وأسهم 30 متطوعاً من الكلية مع زملائهم من الجهات الأخرى، في تقديم الخدمات التطوعية في مشروع "إفطار صائم"، الذي تنظمه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة على طريق الشمال الدولي حيث يقومون بتوزيع الإفطار على الصائمين الذين يتواجدون في مقر المشروع من المقيمين والجنسيات المختلفة بالإضافة للمسافرين، ويُفطّر المشروع أكثر من 1000 صائم يومياً، تضم نحو 200 سفرة.