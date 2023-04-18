900 ساعة تطوعية برفحاء

وأسهم 30 متطوعاً من الكلية مع زملائهم من الجهات الأخرى، في تقديم الخدمات التطوعية في مشروع "إفطار صائم"، الذي تنظمه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة على طريق الشمال الدولي حيث يقومون بتوزيع الإفطار على الصائمين الذين يتواجدون في مقر المشروع من المقيمين والجنسيات المختلفة بالإضافة للمسافرين، ويُفطّر المشروع أكثر من 1000 صائم يومياً، تضم نحو 200 سفرة.
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