20 مليون مستفيد من الترجمة بالحرام

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد الحميدي، أن الوكالة سعت لاختيار الكفاءات البشرية المتميزة من المترجمين والتقنيين المتخصصين لترجمة ونقل خطب ودروس المسجد الحرام، وكذلك البرامج الرمضانية، والاستفادة من خدمة البث على مدار 24 ساعة عبر منصة منارة الحرمين، وعبر أثير إذاعة (FM)، وأشاد بالزيادة الملحوظة في أعداد المستفيدين من الخدمات المقدمة إلكترونيًا، حيث بلغ عدد المستفيدين (19893925) مستفيدًا حول العالم.
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