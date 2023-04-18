40 حديقة تجذب زوار خميس مشيط

أعلن رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أنه جاري اعتماد سلسلة مشاريع للحدائق والمتنزهات والملاعب لتنفيذها في المحافظة، والتي تأتي بدعم ومتابعة أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، ضمن الخطط الهادفة إلى توفير بيئة حضرية متكاملة وجذابة للمواطنين والزوار.

بيئة خضراء

تشمل هذه المشاريع الحدائق المركزية في المحافظة، مثل حديقة عتود (مرحلة أولى) وحديقة غرب حسام وحديقة الرصراص وحديقة مخطط 2. وتتميز هذه الحدائق بتصميمها الجميل ومرافقها الحديثة، وتعتبر وجهة سياحية وترفيهية شهيرة في المنطقة، بالإضافة إلى 36 حديقة أخرى بمختلف مراكز المدينة، تم الإعلان عن حزمة منها بمختلف الأنماط والأحجام لعام 2023، والتي توفر بيئة خضراء مريحة للزوار وتحتوي على ممرات للمشاة والدراجات الهوائية.

‏وتتضمن المشاريع أيضًا حديقة تندحة التي سيتم البدء في تنفيذها حال توقيع العقد، كما تخطط البلدية للإعلان عن سلسلة أخرى من الحدائق الجديدة للمرحلة الثانية خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

حديقة وممشى

‏وتعكس المشاريع جهود البلدية المتواصلة لتحسين بيئة المحافظة وتوفير مساحات خضراء ومرافق ترفيهية عالية الجودة للمواطنين والزوار، وتسهم في تعزيز الحياة الاجتماعية والثقافية والبيئية في المحافظة.

كما يأتي ذلك بعد أن أعلنت بلدية خميس مشيط الانتهاء من تنفيذ مشروع ملعب وحديقة التوم بتندحة وحديقة وممشى وملاعب الرصراص خلال الشهر المنصرم.

حدائق مركزية

عتود

غرب حسام

الرصراص

مخطط 2

تندحة

التوم

حديقة وملاعب الرصراص