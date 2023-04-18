19 بندا لإعادة النظر بمعايير شركات العمرة - #عاجل

حدد اجتماع لجنة الحج والعمرة واللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بحضور عدد كبير من شركات ومؤسسات العمرة، 19 محورا رئيسيا لإعادة النظر في الضوابط ومعايير شركات العمرة، من خلال بحث تداعيات قرار وزارة الحج والعمرة بإلغاء وإيقاف الشركات، وتم رفعها إلى وزارة الحج والعمرة للأخذ بها ومراعاتها.

طلب تمديد

وأوضح نائب رئيس لجنة الحج والعمرة محمد بن بادي لـ«دوت الخليج»، أن الاجتماع أسفر عن تحديد التسعة عشر محورا رئيسيا، وأبرزها الطلب بالتمديد للشركات الحالية لمدة عام على الأقل لتضررها وتوقفها عن العمل بسبب كورونا، على أن يتم تحديد الموظفين، وإيجاد مكاتب بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والضمان البنكي يكونا بعد التأهيل.

مرحلة التدقيق

وكانت شروط تأهيل شركات العمرة، حددت المستندات المطلوبة والمتمثلة في صورة من السجل التجاري للمؤسسة إن كان طالب الترخيص مؤسسة، مع صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وملاحقه التعديلية إن كان طالب الترخيص شركة، وإرفاق صورة خطاب الضمان البنكي، على أن يتم تسليم أصل الضمان للوزارة بعد اجتياز مرحلة التدقيق الأولى للطلب. كما تضمنت الهيكل التنظيمي الإداري لنشاط خدمات المعتمرين وفق المتطلبات التي تحددها الوزارة، مع رسم هندسي يوضح موقع المكتب الرئيسي بمكة المكرمة.

مستندات مطلوبة من شركات العمرة

- شهادة ترخيص إلزامية للأنشطة التي تتطلب ذلك

- وكالة شرعية لممثل المنشأة، تخوله التقدم لطلب الترخيص

- رخصة المحل للمكتب الرئيسي شهادة البلدية

- شهادة سعودة وتأمينات اجتماعية سارية

- القوائم المالية لخمس سنوات سابقة

- كشف الحركة المالية للحساب

- الخطة التشغيلية والتسويقية للمنشأة

مدة الترخيص

5 سنوات

يعتبر الترخيص منتهيا بانتهاء مدته ويمكن تجديده

تعهدات مطلوبة

الالتزام بجميع الضوابط والتعليمات

استكمال واستيفاء متطلبات الترخيص

إلغاء الترخيص

- وفاة صاحب المؤسسة الفردية أو فقدانه الأهلية

- تصفية الشركة أو إعلان إفلاسها

- يلغى الترخيص بقرار مسبب من الوزير