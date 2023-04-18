«دوت الخليج» رصدت التواجد الكبير للمعتمرين الاثنين، والذين حضروا منذ وقت مبكر وتواجدوا على المسارات المؤدية للحرم المكي منتظرين ساعات طويلة للصعود إلى الحافلات أو الذهاب بالمركبات الصغيرة التي تجد صعوبة بالغة في التواجد نظرا للأعداد الكبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أعداد غفيرة من الزوار بمسجد عائشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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