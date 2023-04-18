أعداد غفيرة من الزوار بمسجد عائشة

يشهد مسجد السيدة عائشة -رضي الله عنها- ارتفاعًا متزايدًا من قبل الزوار والمعتمرين، وذلك من أجل الذهاب خارج الحل وارتداء الإحرام والتوجه إلى الحرم المكي عبر الحافلات والسيارات الخاصة التي لا تفي حجم الطلب المتزايد، وخصوصًا مع موسم رمضان، الذي شهد أعدادًا مليونية جاءت لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام المكي، ومع دخول العشر الآواخر وتحديدًا ليلة سبع وعشرين، وارتفعت الأعداد للتوجه إلى الحرم المكي لأداء العمرة.

«دوت الخليج» رصدت التواجد الكبير للمعتمرين الاثنين، والذين حضروا منذ وقت مبكر وتواجدوا على المسارات المؤدية للحرم المكي منتظرين ساعات طويلة للصعود إلى الحافلات أو الذهاب بالمركبات الصغيرة التي تجد صعوبة بالغة في التواجد نظرا للأعداد الكبيرة.