

المدينة المنورة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

في أجواءٍ روحانية إيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان امتلأت أروقة المسجد النبوي، بجموع المصلين لأداء صلاة التهجد ليلة ال ٢٧ من شهر رمضان المبارك.

ووثقت عدسة واس هذه اللحظات الروحانية اثناء أدائهم لصلاة التهجد وهم يتضرعون إلى الله عز وجل طلبا للمغفرة والرحمة وسط ما ينعمون به من راحة واطمئنان في ظل منظومة متكاملة من الخدمات.

// انتهى //

02:45ت م

0018





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عدسة واس توثق اللحظات الروحانية بصلاة التهجد ليلة ال ٢٧ من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.