14% من السعوديين مصابون بالسكري

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ووفقا لوزارة الصحية فإن 14 % من السعوديين مصابون بداء السكري، فيما يوجد 371 مليون مصاب بالسكري في العالم خلال 2030 بحسب منظمة الصحة العالمية.
وارتفع عدد المصابين بداء السكري من 108 ملايين شخص في عام 1980 إلى 422 مليون شخص في عام 2014.
ويزداد انتشار داء السكري في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بوتيرة أسرع من وتيرة انتشاره في البلدان المرتفعة الدخل.
وداء السكري هو أحد الأسباب الرئيسة للعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلى.
كما ارتفعت معدلات الوفيات المبكرة الناجمة عن داء السكري بنسبة 3% في الفترة بين عامي 2000 و2019.
طرق التحكم في المرض:
- الانتظام في استخدام الأدوية.
- اتباع نظام غذائي متوازن.
- الحرص على قياس معدل السكر.
- ممارسة الرياضة وشرب السوائل.
دور الأسرة في دعم المريض:
- الحرص على توعيته بالسكري.
- عدم التمييز بينه وبين الآخرين.
- توفير الدعم النفسي.
- متابعة الحالة والزيارات الطبية.
أعراض السكري:
- فقدان الوزن من دون قصد.
- كثرة التبول.
- الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.
- سهولة الاستثارة أو غيرها من التقلبات المزاجية.
- الرؤية الضبابية.
- بطء التئام الجروح.
- الإصابة بالكثير من حالات العدوى.
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