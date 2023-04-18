شكرا لقرائتكم خبر رصد 65 مخالفة في أسواق النفع العام بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت جولات رقابية على أسواق النفع العام بالجوف عن ضبط 65 مخالفة، إضافة إلى مصادرة 86 كجم من الخضار والفواكه غير الصالحة للاستهلاك.

يأتي ذلك، خلال جولات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، ممثلا في إدارة أسواق النفع العام والمسالخ، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، وتوافر جودة المنتجات الغذائية، إلى جانب مستوى الاهتمام بالنظافة، لضمان سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين.

ونفذت الفرق الميدانية بالفرع خلال الأيام الثلاثة الماضية 57 جولة تفتيشية، على أسواق الخضار والفواكه والأسماك واللحوم. كما أكد الفرع حرص الوزارة على توفير غذاء صحي للمستهلكين، مشيرا إلى استمرار الجولات الرقابية على أسواق النفع العام بالمنطقة ومحافظاتها، وتكثيفها خلال موسم رمضان المبارك، وتطبيق الأنظمة والتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات، وذلك لضمان صحة وسلامة المستهلك.