شكرا لقرائتكم خبر رصد 65 مخالفة في أسواق النفع العام بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتي ذلك، خلال جولات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، ممثلا في إدارة أسواق النفع العام والمسالخ، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، وتوافر جودة المنتجات الغذائية، إلى جانب مستوى الاهتمام بالنظافة، لضمان سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين.
ونفذت الفرق الميدانية بالفرع خلال الأيام الثلاثة الماضية 57 جولة تفتيشية، على أسواق الخضار والفواكه والأسماك واللحوم. كما أكد الفرع حرص الوزارة على توفير غذاء صحي للمستهلكين، مشيرا إلى استمرار الجولات الرقابية على أسواق النفع العام بالمنطقة ومحافظاتها، وتكثيفها خلال موسم رمضان المبارك، وتطبيق الأنظمة والتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات، وذلك لضمان صحة وسلامة المستهلك.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد 65 مخالفة في أسواق النفع العام بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.