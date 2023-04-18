ضبط مخالف يصطاد دون ترخيص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفا لنظام البيئة ارتكب مخالفة الصيد دون ترخيص في محافظة أملج بمنطقة تبوك، بحوزته بندقية رش من نوع (شوزن)، و13 ذخيرة، وطائر مصيد، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه. يذكر أن عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) غرامة 100 ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال وفقا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية. وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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