شكرا لقرائتكم تحطم زجاج سيارة على طريق عفيف بسبب حبات البرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أظهرت لقطات متداول، لحظة تحطم زجاج سيارة أثناء السير على طريق الحجاز القديم (عفيف- ظلم) جراء تساقط حبات البرد والأمطار التي هطلت مساء أمس الاثنين.

تحطم زجاج المركبة

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تأثرت السيارة بحبّات البَرَد حيث حطمت زجاج المركبة الخلفي والجانبي، دون أن يُصاب قائدها بأي أذى.

وفي الفيديو يمكن رؤية مصور الفيديو وقد وقف على جانب الطريق واستعرض الأضرار التي لحقت بمركبته من الجانب ومن الخلف جراء حبات البرد.

ورفع المركز الوطني للأرصاد، أمس الاثنين، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقة الرياض، وسط توقعات بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تبدأ ظهر الاثنين وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل (الدرعية، الدلم، المزاحمية، حريملاء، رماح، ضرما، مرات)، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وسيولًا وانعدامًا في الرؤية، تبدأ من الساعة الـ 2 ظهر اليوم وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة الـ 16 حتى صباح اليوم الثلاثاء بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وأحيانًا غزيرة وحبات برد.

المناطق المتأثرة

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الممطرة المتوقعة تتأثر بها أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير ونجران وتبوك وشرقي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وغرب وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب الجوف من المملكة مع فرصة سيول على أجزاء منها تسبقها برياح نشطة، وقد تمتد إلى اليمن وعُمان.