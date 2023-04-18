شكرا لقرائتكم لقطات لـ جهود أمن العمرة في تنظيم الحشود ليلة 27 رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نفذت قوات أمن العمرة، خططها المعدة مسبقًا لإدارة تنظيم الحشود في ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك.

تنظيم الحشود

وبحسب فيديو نشره الأمن العام عبر تويتر، فإن تدفقات الحشود على المسجد الحرام بدأت منذ وقت مبكر وامتلأت أروقته وساحاته وجميع أدواره، ووصلت صفوف المصلين والمعتمرين للشوارع المحيطة أيضًا.

ليلة القدر

وأدّت جموع المصلين بالمسجد الحرام، ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك صلاة العشاء والتراويح، تحريًا لليلة القدر في العشر الأواخر في ظل أجواء روحانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات، حيث توافد المصلون منذ الصباح الباكِر إلى المسجد الحرام، حيث امتلأت بهم أروقة وأدوار وأسطح وساحات المسجد الحرام.