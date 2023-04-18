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قريان الهاجري: قلت لمديري سأصبح يومًا ما في مكانك

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الرياض - محمد الوسيري - كشف قريان الهاجري، الملقب بـ صقر الصحراء، أبرز محطاته العملية ومصادر حصوله على خبرته.

بداية رحلته

وقال الهاجري، خلال لقائه ببرنامج اللقاء من الصفر، المذاع على قناة إم بي سي: إنه لاحظ موقع مكتب أرامكو للتوظيف، وطلبت من والدتي الدعاء لي وتقدمت للعمل وتم قبولي بسرعة.

مثابرة وطموح

وتابع: كنت أعمل عاملًا لكن ظل هدفي الدائم أن أطور نفسي وأكون مسؤولًا في الشركة التي أعمل بها وقلت لمديري بأن هدفي أن أكون في ذات موقعه وقد أبدى إعجابه بذلك ولم يمضِ العام حتى تحقق لي ما أردت.

وكشف الهاجري أهم المواقف التي تعرض لها، قائلًا: اضطررت يومًا للبقاء في الصحراء بسبب الضباب، مشيرًا إلى أنه تمت ترقيته للعمل المكتبي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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