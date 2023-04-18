شهادة للمباني تراعي المعاقين وتعالج التشوهات - #عاجل

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلزام اصحاب المباني السكنية والتجارية، وكذلك المباني الحكومية، بالحصول على «شهادة امتثال المباني»، بحيث يتعين على أصحاب المباني التقيد بالحد الأدنى من معالجة التشوه البصري وفق الآلية التي تقررها، كما يشترط للموقع العام، أن يتوفر فيه منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة.

تصميم المبنى

للحصول على الشهادة، حددت الوزارة عدد من المتطلبات المتعلقة بتصميم المبنى ومنها أنه يتعين الالتزام بها ومن أبرزها، عدم فتح شبابيك مخالفة لأنظمة البناء أو الاشتراطات التصميمية للفتحات، وأن يكون ارتفاع سترة السطوح من 1.5 م كحد أدنى إلى 2.1 م كحد أعلى، مع عدم وضوع فتحات على السور تسمح للرؤية، مع الالزام بتنفيذ سلم منفصل لدور الميزانين للمباني الواقعة على الشوارع التجارية، والتأكد من عدم وجود مساحات بناء إضافية في الملحق العلوي أو الميزانين.

الموقع العام

يشترط للموقع العام، أن يتوفر فيه منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى توفير مواقف للأشخاص ذوي الإعاقة أمام المنحدر الخاص لذوي الإعاقة وفق متطلبات رخصة البناء للمبنى، وتغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية، وتنفيذ الأرصفة جهة الشوارع الرئيسية حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك ووفقًا للمنصوص عليه في رخصة البناء أو المخططات المعتمدة، وعدم وجود أسوار متهالكة وغير مكتملة.

التشوه البصري

وللحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، اشترطت الوزارة في المباني عدم وجود حواجز مشوهة أو شووينكو على سور الارتداد أو السطوح في المباني الواقعة على الشوارع التجارية، عدم وجود وحدات التكييف المنفصلة في الواجهات المطلة للمباني الواقعة على الشوارع التجارية، وكذلك عدم وجود تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية، ظاهرة بواجهة المباني على الشوارع التجارية، أو وجود تشققات أو تلف في واجهات المباني من دهانات أو تكسيات، أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو واجهات المباني المطلة على الشوارع التجارية، وعدم تغطية الشرفات بهناجر أو مواد لا تتناسب مع شكل وطبيعة البناء، أو استخدامها للنشر والغسيل والتخزين، ومنع وضع المداخن على واجهة المبنى، على ألا يتجاوز ارتفاع المداخن أكثر من 2 متر.