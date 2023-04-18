شكرا لقرائتكم خبر 400 مشرف على نظافة المسجد الحرام وساحاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت فرق التطهير بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال تطهير المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه، وتهيئته للزوار والمصلين، بعد غسلات تقدر بـ10 مرات يوميا، وفق منظومة يعمل عليها نحو 4000 عامل وعاملة، يشرف عليهم 400 مشرف يعملون على مدار الساعة.

وأوضح مساعد مدير إدارة الشؤون الخدمية جابر ودعاني، أن إحصاءات إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، تشمل استهلاك 3.600.00 لتر من المطهرات الصديقة للبيئة لغسل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة، إضافة إلى ترحيل 2000 طن منذ بداية رمضان المبارك من النفايات المختلفة، من المسجد الحرام إلى المرمى المخصص لها.

وأشار إلى أن عمليات التطهير تجري عبر كفاءات تم تأهيلها وتدريبها للقيام بأعمال الغسيل، وفق نظام دقيق يراعي كثافة الأعداد وجودتها، بما يتناسب مع شرف المكان والزمان، كما تستخدم معدات الغسيل والآليات الحديثة؛ للمحافظة على نظافة الأرضيات والمداخل، مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات، وأطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، ومجاري تصريف المياه في كل موقع، إضافة إلى تخصيص معدات خاصة لغسل صحن المطاف ومعدات خاصة بالمسعى، وأخرى للمصليات، والساحات الخارجية، وآليات كهربائية لإخراج المخلفات إلى خارج المسجد الحرام.

وأبان أن تطهير المطاف يستغرق نحو 20 دقيقة، إذ إن أرضيات المسجد الحرام يتم تطهيرها باستخدام مواد خاصة، مع استمرارية عمليات رش المعطرات الخاصة بالمسجد الحرام.

إحصاءات التطهير والتنظيف

