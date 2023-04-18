شكرا لقرائتكم خبر 20 مليون مستفيد من خدمات الترجمة واللغات بالحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد الحميدي أن الوكالة سعت لاختيار الكفاءات البشرية المميزة من المترجمين والتقنيين المتخصصين، لترجمة ونقل خطب ودروس المسجد الحرام، وكذلك البرامج الرمضانية، والاستفادة من خدمة البث على مدار 24 ساعة، عبر منصة منارة الحرمين، وعبر أثير إذاعة FM.
وأشاد بالزيادة الملحوظة في أعداد المستفيدين من الخدمات المقدمة الكترونيا، إذ بلغ عدد المستفيدين 19893925 مستفيدا حول العالم، وذلك من بداية رمضان حتى نهاية الثلث الثاني منه، مما يؤكد أهمية الاستفادة من الإمكانات التقنية التي توفرها الرئاسة العامة لخدمة المسلمين كافة بالمسجد الحرام، وحول العالم، مواكبة بذلك رؤية المملكة (2030).
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