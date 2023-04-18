تقنيات البناء بالطين لتجديد مسجد الروساء بالمجمعة

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وسيطور مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الروساء الذي يقع غرب سفح جبل منيخ، وبني بين عامي 1365_1370هـ، على الطراز النجدي، حيث سيعمل المشروع على زيادة مساحته من 663م2 إلى 705.76م2، ليصل عدد المصلين فيه إلى 210 مصلين، فيما سيستخدم المشروع تقنيات البناء بالطين وتوظيف المواد الطبيعية.
ويأتي مسجد الروساء ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، التي شملت 30 مسجدا في جميع مناطق المملكة الـ13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجدا واحدا في كل من: (الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، نجران، حائل، القصيم).
يذكر، أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية جاء بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، إذ شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدا تاريخيا في 10 مناطق.
وينطلق المشروع من 4 أهداف استراتيجية، تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويسهم في إبراز البعد الثقافي والحضاري للمملكة، الذي تركز عليه رؤية 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة، والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.
مسجد الروساء
- أنشئ قبل 70 عاما في المجمعة
- يقع غرب سفح جبل منيخ
- بني على الطراز النجدي
- زيادة مساحته من 663م2 إلى 705.76م2
- سيصل عدد المصلين فيه إلى 210 مصلين
- استخدام تقنيات البناء بالطين وتوظيف المواد الطبيعية
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