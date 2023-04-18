السعودية اليوم / حركة شرائية مثالية في أسواق منطقة القصيم قبل عيد الفطر المبارك



بريدة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

تشهد أسواق منطقة القصيم حركة شرائية مثالية وكثافة من المتسوقين بشكل ملحوظ هذه الأيام، مع قرب دخول عيد الفطر المبارك ، لشراء احتياجات العيد، استعداداً وتجهيزاً لقدوم العيد السعيد.

ورصدت عدسة "واس"محالّ مستلزمات العيد وسط تنافس فيما بينها، حيث أكد عدد من البائعين اختلاف الأسعار حسب جودة المنتجات ، لافتين أن الأسواق شهدت في الآونة الأخيرة ازدحاماً كبيراً ومبيعات مثاليه .

بينما أفاد عدد من المتسوقين أنهم يفضلون المحالّ ذات الأسعار المثالية والمخفضة ومتوفرة الخيارات من المنتجات التي تخص العيد ،

كما أشار عدد من الباعة أن تفاوت الأسعار في مستلزمات العيد ترجع إلى نوع السلعة ومصادر الاستيراد وهي من أحد أهم الأسباب في اختلاف الأسعار بين المحالّ .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.