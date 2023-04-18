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المعتدي على طفل من الباعة المتجولين في قبضة الشرطة

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الرياض - محمد الوسيري - تمكنت شرطة محافظة القريات في منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، من القبض على مواطن لاعتدائه على طفل من الباعة المتجولين بالضرب بعد ظهور والده في محتوى مرئي تضمن الادعاء بذلك.

وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تبين من إجراءات الاستدلال عدم التقدم ببلاغ للجهات الأمنية، وجرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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