السعودية اليوم / البكيرية تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك



البكيرية 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

أكملت بلدية محافظة البكيرية استعداداتها لعيد الفطرالمبارك بتجهيز الميادين والساحات والحدائق وإنارة الشوارع بالإنارة التجميلية ولافتات تعبيرية بمناسبة العيد السعيد في المحافظة ومراكزها التابعة.

وأوضح رئيس بلدية البكيرية المهندس فايز العقيلي أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر بتزيين مداخل المحافظة والحدائق العامة والمتنزهات، وتواصل الفرق الميدانية جهودها في تزيين الطرق والشوارع الرئيسية بالإنارة التجميلية وتجهيز مصليات العيد.

وبيّن أنه سيكون هناك حفل بمناسبة عيد الفطر المبارك ثالث أيام العيد في منتزه المضمار، بحضور محافظ البكيرية محمد العريفي ، يشتمل على العرضة

وتأتي احتفالات العيد لهذا العام بإشراف محافظة البكيرية وبتنظيم من البلدية، ومشاركة لجنة الأهالي وإدارة التعليم ونادي البكيرية وجمعية التنمية وكذلك الجهات الأمنية بالمحافظة، والشريك الإعلامي جمعية إعلام البكيرية.

// انتهى //

13:17ت م

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البكيرية 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسأكملت بلدية محافظة البكيرية استعداداتها لعيد الفطرالمبارك بتجهيز الميادين والساحات والحدائق وإنارة الشوارع بالإنارة التجميلية ولافتات تعبيرية بمناسبة العيد السعيد في المحافظة ومراكزها التابعة.وأوضح رئيس بلدية البكيرية المهندس فايز العقيلي أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر بتزيين مداخل المحافظة والحدائق العامة والمتنزهات، وتواصل الفرق الميدانية جهودها في تزيين الطرق والشوارع الرئيسية بالإنارة التجميلية وتجهيز مصليات العيد.وبيّن أنه سيكون هناك حفل بمناسبة عيد الفطر المبارك ثالث أيام العيد في منتزه المضمار، بحضور محافظ البكيرية محمد العريفي ، يشتمل على العرضة السعودية وفعاليات متنوعة للأسرة والطفل وهدايا سيتم توزيعها للحضور، وتستمر احتفالات العيد ثلاثة أيام بداية من أول أيام العيد، تشمل لقاء معايدة بعد صلاة العيد مباشرة بحضور محافظ البكيرية والأهالي والمسؤولين وفي لجنة الأهالي بعد العصر، وأيضاً فعاليات منوعة في منتزه المضمار ثاني أيام العيد، وكذلك لقاء معايدة في نادي البكيرية بعد المغرب، بالإضافة إلى زيارات للمواقع التراثية بالمحافظة على مدى ثلاثة أيام تشمل مقصورتي السويلم والراجحي، وبيت ومتحف عبدالله الدخيل التراثي، ومتحف ومحمية عبدالرحمن الراجحي.وتأتي احتفالات العيد لهذا العام بإشراف محافظة البكيرية وبتنظيم من البلدية، ومشاركة لجنة الأهالي وإدارة التعليم ونادي البكيرية وجمعية التنمية وكذلك الجهات الأمنية بالمحافظة، والشريك الإعلامي جمعية إعلام البكيرية.// انتهى //13:17ت م0052

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.