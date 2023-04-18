السعودية اليوم / الصين تجدد تحذيرًا باللون الأزرق من العواصف الممطرة



بكين 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

جدّد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين اليوم تحذيرًا باللون الأزرق من العواصف الممطرة.

وأفاد المركز - حسبما ذكرت وكالة (شينخوا) الصينية - أنه يُتوقع ابتداء من اليوم وحتى غد الأربعاء، هبوب عواصف ممطرة في أجزاء من مناطق تقع جنوب نهر يانغتسي والجزء الجنوبي من الصين، في حين قد تهطل أمطارغزيرة يصل منسوبها إلى 150 ملم على أجزاء من المناطق، بما في ذلك مقاطعات هونان وجيانغشي وتشجيانغ وفوجيان.

وأضاف المركز أن بعض المناطق ستشهد هطول أمطارغزيرة لفترة قصيرة، حيث ستسقط أمطار يصل منسوبها إلى أكثر من 50 ملم في الساعة في بعض الأماكن، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح.

ويوجد في الصين نظام للتحذير من الطقس مكون من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي والأصفر والأزرق.

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13:24ت م

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